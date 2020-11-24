أيام القصبة المسرحية قريبا بالمسرح الوطني الجزائري

أعلن مدير المسرح الوطني الجزائري محيي الدين باش طارزي، عن تنظيم تظاهرة سنوية جديدة مخصصة للفن الرابع تحت عنوان “أيام القصبة المسرحية”.

و بمشاركة المسارح الجهوية والتعاونيات وضيوف مغاربة، سيتم تنظيم هذه التظاهرة من قبل المسرح الوطني وبلدية القصبة ما إن تسمح الظروف الصحية بذلك.

وفي ندوة صحفية له، بمناسبة إمضاء اتفاقية شراكة بين المسرح الوطني الجزائري والمجلس الشعبي البلدي للقصبة، أكد محمد يحياوي أن هذا المشروع “جاء نتيجة لما قدمه أبناء القصبة للمسرح الجزائري”.

كما ستسمح الاتفاقية الموقعة للمجلس البلدي باستغلال فضاءات المسرح الوطني من اجل تنظيم الاحتفالات خلال الاعياد الوطنية والدينية إضافة إلى إحياء يوم القصبة المصادف لـ23 نوفمبر من كل سنة.

كما يمكن لبلدية القصبة تنظيم المعارض والأحداث الثقافية والفنية واستغلال الساحة المقابلة للمسرح الوطني.

ويمكن للمؤسسات التربوية وقسم الكشافة للقصبة الاستفادة من تخفيضات على حقوق الدخول للمسرح في إطار هذه الاتفاقية.