أيام تدريبية حول تطوير الطاقات المتجددة بالجزائر في الصين

نظمت وزراة التجارة الصينية، أيام تدريبية، في الصين، حول تطوير وإدارة الطاقة المتجددة في الجزائر، استمرت 21 يوما.

وحسبما أورده موقع “Xinhua” الصيني، اليوم الثلاثاء، شارك في هذه الأيام التدريبية، 20 مسؤولا حكوميا، من وزارتي الطاقة والبيئة بالجزائر.

وأكد أحد المتدربين الجزائريين، أن هدفهم من المشاركة في هذه الأيام التدريبية، هو تعلم التقنيات الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، حسب ذات المصدر.

وأضاف ذات المتحدث، أن الجزائر تعمل على تعزيز التعاون الدولي، في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتصدي لتغير المناخ.

ومن جهتها،تعتبر الحكومة الصينية، الأيام التدريبية، خطوة مهمة في التنمية والتعاون الدولي في مجال الطاقة المتجددة بين الدول.

وبهذه المناسبة، قال رئيس معهد بحوث الطاقة الطبيعية، في الصين: “لقد درب المعهد أكثر من 1900 فني ومسؤول حكومي، من أكثر من 130 دولة منذ التسعينيات”.