أيام تكوينية حول “النظافة الاستشفائية وتسيير العلاج بمصالح الإستعجالات”

تنظم وزارة الصحة أيام تكوينية للتمريض حول موضوع ” النظافة الاستشفائية و تسيير العلاج بمصالح الإستعجالات” في كل من ولاية سطيف يوم 19 جانفي ، وهران يوم 16 فيفري، ورقلة يوم 23 فيفري و الجزائر العاصمة يوم 09 مارس2023.

ويأتي هذا في إطار تنفيذ الإستراتيجية القطاعية المتعلقة بالتكوين المتواصل و تحسين الكفاءات لمستخدمي الصحة، فئة الممرضين و شبه الطبيين الرامية إلى تحسين الرعاية الصحية للمرضى،

وحسب بيان وزارة الصحة، فإن هذه الأيام التكوينية تهدف إلى تعزيز مهارات الممرضين في مجال الوقاية و مراقبة العدوى المرتبطة بالعلاج وكذا تسيير العلاج على مستوى مصالح الإستعجالات، كما ترمي إلى التذكير بالقواعد والتوجيهات الوطنية بشأن النظافة البيئية في المؤسسات العمومية والخاصة للصحة مع تحديد أدوار، ومسؤوليات شبه الطبيين والعمل على تنمية مهاراتهم في مواجهة الحالات الاستعجالية المختلفة.

كما ستعرف هذه التظاهرة العلمية مشاركة العديد من التقنيين و الخبراء لإبراز معارفهم في هذا المجال. يضيف البيان.