أيام تكوينية لأساتذة الابتدائي بداية من 25 سبتمبر

من المنتظر أن تشرع وزارة التربية الوطنية في عملية تكوين لفائدة أساتذة التعليم الإبتدائي حول شبكة المواقيت الجديدة للموسم الدراسي 2023/2024. وتنطلق العملية التكوينية بداية من 25 سبتمبر تدوم 4 ايام كاملة.

كما ينظم يوم تكويني لفائدة مفتشي التعليم الإبتدائي، تخصص إدارة وبيداغوجيا لشرح كيفيات وضع مواقيت التعليم الإبتدائي الجديدة حيز التطبيق. إضافة إلى تنظيم أيام تكوينية لفائدة أساتذة المدرسة الابتدائية للغة الإنجليزية حول برنامج اللغة الإنجليزية. ودورة لأساتذة المدرسة الإبتدائية للتربية البدنية والرياضة حول برامج التربية البدنية والرياضية.

وتشمل الدورات التكوينية، أساتذة التعليم الثانوي للمواد الفنية لشعبة الفنون حول منهاج المواد الفنية لمستوى السنة الثالثة ثانوي.