“أيام سوداء” مقبلة على محرز في السيتي بسبب الخضر

أكدت صحيفة “مانشستر إيفينينغ نيوز“، أن قائد الخضر رياض محرز سيكون مقبل على أيام صعبة في مشواره مع فريقه مانشستر سيتي، نظرا للالتزامات الكبيرة المقبلة، سيما و أنّه سيشارك في كان 2022 بالكامرون، في حين سيواصل البحث عن فرض نفسه في تشيكيلة بيب غوارديولا.

وقالت أن محرز سيضيع تسعة لقاءات كاملة مع “الستيزنس”، في حالة تنقله لتنشيط “الكان”. كما أشارت إلى أن الانعكاسات السلبية لتلك المغامرة على محرز ستبدأ مع نهاية السنة الحالية، باعتبار أن فريقه البريطاني سيكون مجبرا على تسريحه لتشكيلة الناخب الوطني جمال بلماضي في الأيام الأخيرة من شهر ديسمبر المقبل.

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