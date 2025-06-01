أيام عيد الأضحى.. حرارة استثنائية تجتاح هذه الولايات

أفادت النماذج الرقمية للرصد الجوي، اليوم الأحد، أن أيام عيد الأضحى ستشهد ارتفاعا جد محسوس في درجات الحرارة.

وأشارت الخريطة الجوية، إلى أن بداية من الجمعة إلى غاية الأحد، والذي يصادف عيد الأضحى المبارك، ستعرف كتلة هوائية جد حارة، بدرجات حرارة قياسية واستثنائية، تجتاح أغلب ولايات الوطن دون استثناء.

كما سيكون البحر من هادئ إلى قليل الاضطراب على طول الشريط الساحلي بسرعة رياح ضعيفة، تتراوح ما بين 20 و40 كلم/سا.

وفيما يخص بداية من يوم غد الاثنين، فسيكون الطقس جد حارة بدرجات حرارة تتعدى 40 درجة في السواحل الغربية والوسطى . وستصل إلى 47 درجة مئوية في الولايات الداخلية من الوطن.

وأوضح تنبيه للمصالح نفسها، أن الولايات المعنية بارتفاع درجات الحرارة، هي كل من الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس والجزائر.

كما افادت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على عدة ولايات من جنوب البلاد نهار اليوم الأحد.

وأشار تنبيه من المستوى الأول، إلى أن الولايات المعنية بالأمطار الرعدية، هي كل من إليزي، جانت وتمنراست.

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