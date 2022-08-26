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أيام قبل الدخول المدرسي..عائلات تستغل ما تبقى من العطلة في البحر

بقلم النهار أونلاين
أيام قبل الدخول المدرسي..عائلات تستغل ما تبقى من العطلة في البحر
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