قناة النهار أيام قبل الدخول المدرسي .. هكذا يستعد الأولياء للحدث التربوي بقلم قناة النهار نشر في 01 سبتمبر 2023 - 23:25 الجزائر شارك غرِّد أرسل 22 0 رابط دائم : https://nhar.tv/ODYt4 اقرأ أيضا أحوال الطقس / إستمرار تساقط الأمطار على هذه المناطق قناة النهار 18 أوت هذا ماقاله وزير السياحة لأحد الشباب الراغب في "الحرقة" قناة النهار 19 أوت بجاية / طبخ السيدات..الأكثر طلبا في المطاعم قناة النهار 15 أوت الوزير الأول : مركب الحجار ضحية خلل في التسيير..والفارق تصنعه الحوكمة والتسيير والعمال بجهدهم قناة النهار 12 أوت باتنة / إنخفاض في حالات التسممات الغذائية وإرتفاع في حالات التسمم العقربي قناة النهار 23 أوت تساقط أمطار رعدية معتبرة في هذه الولايات قناة النهار 21 أوت أحوال الطقس / أمطار رعدية غزيرة على الجنوب قناة النهار 16 أوت 46 مصاب في حادث انحراف و اصطدام حافلة بجدار صخري بعين تموشنت قناة النهار 25 أوت وزير الخارجية يرد حول مصير شعب النيجر خلال الأزمة قناة النهار 29 أوت وهران: تحضيرا للموسم الدراسي القادم .. تسريع وتيرة أشغال ترميم المدارس قناة النهار 13 أوت