أيام قبل العيد.. هذه هي أسعار الخضر بسوق الجملة

يكثر الحديث هذه الايام مع إقتراب عيد الأضحى على الكباس رغم أن هناك مواضيع لا تقل أهمية وفرة الخضر والفواكه وأسعارها.

أين تنقل تلفزيون النهار لسوق الجملة للخضر والفواكه بخميس الخشنة من اجل رصد الاسعار ووفرة السلع ترقبا لعيد الاضحى.

حيث صرح احد التجار أن السلع متوفرة والأسعار في متناول الجميع ومنخفضة حيت ان سعر القرعة منذ شهر وهي مستقرة على 20 دج للكيلوغرام.

بينما سعر الفلفل الحلو والحار مابين 30 و35 دج للكيلوغرام.

في حين سعر البطاطة وصل إلى 15 و20 دج للكيلوغرام.

واوضح احد الباعة بالسوق أن اليوم تحركت الأسعار نوعا ما وإرتفعت خاصة التي يكثر الطلب عليها في العيد.

أين وصل سعر القرعة إلى 60 دج للكيلو بعد ان كانت 20 دج.

وكشف الأمين الوطني بالإتحاد العام للتجاروالحرفيين الجزائريين أن الأسعارمستقرة ويوجد إنخفاض في بعضها كالوبيا والجزز وإرتفاع في مادة القرعة.