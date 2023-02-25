قناة النهار أيام قبل حلول رمضان .. البلديات تستقبل طلبات لفتح مطاعم لإفطار الصائمين بقلم قناة النهار نشر في 25 فيفري 2023 - 22:42 الجزائر شارك غرِّد أرسل 44 0 رابط دائم : https://nhar.tv/Vqmvx اقرأ أيضا سطيف : نقاط بيع مركب الدواجن للهضاب يوفر الدجاج ب 350 دج قناة النهار 20 فيفري طالع هابط: الشيخ النوي يرد على سلطات سيدي بلعباس حول سرقة كوابل الميترو قناة النهار 14 فيفري "محمد لمين يكشف كيف تطوع في عملية الإنقاذ في سوريا.." مشاهد صادمة ما قدرناش ننساوهم قناة النهار 17 فيفري نوال زعتر: عند رؤيتي "للدقيش" في الاستديوهات نضحك في قلبي ونفكر في الإعتزال قناة النهار 10 فيفري قبل الشهر الفضيل لحم الخروف بـ 2300 دج للكيلوغرام بعين الدفلى قناة النهار 12 فيفري مفيدة عداس: الحماية المدنية الجزائرية لديها فريق متمكن ومحترف ولديهم خبرة في هاته الكوارث قناة النهار 09 فيفري فرنسا / إحتجاج الآلاف رفضا لمشروع قانون التقاعد الذي إقترحته الحكومة قناة النهار 08 فيفري "برلماني :" دفتر شروط السيارات راح يدخل لاكراش قناة النهار 23 فيفري صريح جدا: هل يعلم المواطن بوجود شبابيك الصيرفة الإسلامية ؟ قناة النهار 17 فيفري لقاء خاص مع الفنانة "نوال زعتر" تكشف من خلاله عن عديد الأمور مرت بها في حياتها قناة النهار 10 فيفري