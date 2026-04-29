أيام قليلة تفصل التلاميذ عن امتحان البكالوريا التجريبية

تستعد مؤسسات التعليم الثانوي عبر مختلف ولايات الوطن لتنظيم امتحان البكالوريا التجريبية. المقرر إجراؤه يوم الأحد القادم. لفائدة تلاميذ السنة الثالثة ثانوي. في خطوة تهدف إلى تحضيرهم بشكل أفضل للاستحقاق النهائي.

ويأتي هذا القرار ضمن المنشور الوزاري المعدّل الخاص برزنامة اختبارات الفصل الثالث. حيث لم يتبق سوى خمسة أيام على انطلاق هذه الاختبارات. التي ستُجرى في ظروف تحاكي إلى حدّ كبير امتحان البكالوريا الرسمي ولمدة 5أيام كاملة.

وفي هذا السياق، تشير المعطيات إلى أن أغلب المؤسسات التربوية قد أنهت البرامج الدراسية.وهو ما يعكس حالة الاستقرار التي ميزت القطاع خلال هذا الموسم الدراسي، الذي اتسم بالهدوء بفضل السياسة. التي اعتمدتها وزارة التربية. القائمة على الحوار مع الشركاء الاجتماعيين. إلى جانب معالجة مختلف الإشكالات التربوية بشكل تدريجي وسلس.