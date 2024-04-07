أياّم شواهد

عرف الـ27 من رمضان، أحداث عديدة نذكر أهمّها:

*فرض زكاة الفطر

ففي مثل هذا اليوم سنة 2هـ، فُرضت زكاة الفطر في المدينة المنّورة، ويقال لها أيضا”صدقة الفطر”، ومن الدليل على فرضيتها قوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىَ}، وصدقة الفِطر تزكيةٌ لنفس الصائم وطُهرة لصومه.

*كسوة الكعبة

وفي سنة 24هـ،الموافق لليوم ال 27 من رمضان، تُجَدَّد كسْوَةَ الكعبة من كل عام، وكانت الكعبة المشرَّفَة تُكسَى مرتين في العام على عهد عثمان بن عفَّان رضي الله عنه ، الأولى بالديباج يوم التَّرْوِية، وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، والأخيرة يوم السابع والعشرين من شهر رمضان المُبارك، ولا يزال الحال مستمراً في العهود الإسلامية التي تَلَتْ.