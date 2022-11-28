إيتوزا: عودة خدمة الخط 65 الرابط بين ساحة اول ماي والمدنية

اعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبة الحضري للعاصمة إيتوزا عودة خدمة الخط الرابط بين ساحة اول ماي والمدنية.

وحسب بيان مؤسسة إيتوزاetusa ابتداء انه بداية من اليوم الاثنين خدمة الخط رقم 65 الرابط بين ساحة اول ماي والمدنية مرورا بقاعة حرشة حسان .

وتابعت مؤسسة إيتوزا انه تم تخصيص 4 حافلات ذات 14 مقعدا، وسيكون سعر التذكرة حدد بـ 20 دج. وسيكون إنطلاق اول رحلة يكون على الساعة 7 سا واخرها برمج على الساعة 20 سا.