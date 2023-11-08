أيت بقة :”جاهز لرفع الراية الوطنية عاليا في سماء باريس”

أبدى الملاكم الجزائري يوغرطة أيت بقة فخره و اعتزازه بتمثيل الجزائر في أكبر محفل دولي المستقبلي المتمثل في الألعاب الأولمبية بباريس.

وأكد أيت بقة جاهزيته لتمثيل الجزائر أحسن تمثيل و رفع الراية الوطنية عاليا، في فيديو له نقلته اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية “حاليا أنا متأهل إلى الألعاب الأولمبية بباريس في صنف الملاكمة لأقل من 63 كلغ، التحضيرات متواصلة لرفع الراية الوطنية الجزائرية في المحفل الدولية في العاصمة الفرنسي باريس”.

كما أضاف أيت بقة “ان شاء الله نحن جاهزون لتمثيل الجزائر أحسن تمثيل في أكبر تظاهرة دولية، أشكر كل من ساندني على تحقيق الإنجاز الأول وهو التأهل”.

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