أكد عزالدين أيت جودي، اتفاقه مع الإدارة الحالية لشبيبة القبائل، لأخذ زمام أمور الفريق رفقة كل من سعيد زواوي ولخضر ماجن.

وصرح آيت جودي للإذاعة الوطنية: “قدمنا مشروعنا للمسؤوليين الحاليين لفريق شبيبة القبائل، والأمور سارت على ما يرام”.

وأضاف: “ننتظر إتصال إدارة الفريق بنا لإتمام الإتفاق ومباشرة العمل بكل جدية لإنجاح المشروع الذي جئنا به”.

وتابع أيت جودي: “هناك عدة مشاكل في الفريق حاليا، ونريد حلها بأسرع ما يمكن، أولويتنا الآن هي إنقاذ شبيبة القبائل”.

كما أكد أيت جودي عزمه رفقة كل من زواوي وماجن، لإنهاء المشاكل المالية للاعبين كأول إجراء لإحتواء الوضع في الفريق.

من جهة أخرى إستبعد عزالدين أيت جودي إمكانية توليه تدريب الفريق، مؤكدا في الوقت ذاته أسفه لرحيل المدرب شاي.

“أنا هنا لمساعدة الفريق على كل المستوايات، لكن لن أكون المدرب الرئيسي، تمنينا بقاء شاي لكنه اتخذ قراره ونحترم ذلك”.