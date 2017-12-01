رد مدرب شبيبة القبائل عز الدين أيت جودي، بطريقته الخاصة على التصريحات الأخيرة للرئيس السابق للفريق محند شريف حناشي.

وقال أيت جودي في رده على حناشي عبر الإذاعة الوطنية: “حناشي تكلم في الوقت الغير مناسب، سكت دهرا ونطق كفرا”

وأضاف: “حناشي معروف بسلوكاته الغير رياضية، رغم وجوده في الساحة الكروية الجزائرية منذ 25 سنة”

وتابع: “نحن جئنا لتغيير ما أفسده، منذ أن كنت لاعبا في الفريق وهو بنفس المكتب، آن الآوان لتغيير كل شيء”

وختم آيت جودي كلامه: “على الجماهير أن تكون واعية، وعلى كل شخص أن يحترم نفسه ونترك الشبيبة لجماهيرها”.

وجاء رد عز الدين آيت جودي، بعد الإنتقادات التي وجهها الرئيس السابق لشبيبة القبائل محند شريف حناشي، للإدارة الحالية للفريق.