أيت عثمان مطلوب في البرتغال

أبدى نادي شافيس، الناشط في الدرجة الأولى البرتغالية، رغبته في التعاقد مع الدولي الجزائري رشيد أيت عثمان، خلال الميركاتو الجاري.

وكشت الصحافة البرتغالية، أن نادي شافيس، يسعى للدخول في مفاوضات مع أيت عثمان (24عاما)، قصد استقدامه لتدعيم وسط ميدان الفريق.

ويعد نادي شافيس البرتغالي، ثاني فريق يبدي اهتمامه بخدمات متوسط ميدان سبورتينغ خيخون، بعد نادي شتوتغارد، الناشط في البندسليغا الألمانية.

ويتوجب على نادي شافيس، صاحب المركز الثامن في الدوري البرتغالي، التفاوض مع مسؤولي خيخون، نظر لارتباط اللاعب مع الفريق لغاية2019.