أيت عثمان ينتقل للبطولة البلجيكية من بوابة واسلاند بيفرين

رسّم الدولي الجزائري، رشيد أيت عثمان، انتقاله لنادي واسلاند بيفرين، الناشط في الدوري البلجيكي الممتاز، قادما من نادي خيخون الإسباني.

وجاء إنتقال رشيد أيت عثمان لنادي واسلاند بيفرين البلجيكي، على شكل إعارة من سبورتينغ خيخون، الناشط في الدرجة الثانية الإسبانية.

وتم ترسيم هذه الإعارة، بعد عجز أيت عثمان، في فرض نفسه ضمن التشكيلة الأساسية لناديه خيخون، بداية هذا الموسم.

وتعد هذه الإعارة هي الثانية لأيت عثمان، حيث لعب الموسم الماضي لنادي تينريفي، أين فشل في كسب دقائق لعب إضافية.

للإشارة يتواجد نادي واسلاند بيفرين، في المركز الـ11 من ترتيب الدوري البلجيكي الممتاز، أين يصارع على ضمان البقاء هذا الموسم.