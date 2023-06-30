أيت محمد يستدعي 23 لاعبا تحسبا للألعاب العربية

أعلن الناخب الوطني لفئة أقل من 23 سنة. رشيد أيت محمد، اليوم الجمعة، عن قائمته المعنية بخوض غمار منافسات البطولة العربية.

والتي سيفتتح فيها المنتخب الوطني مشواره في المنافسة بمواجهة منتخب عمان برسم الجولة الأولى للمجموعة الأولى، يوم 2 جويلية بملعب 19 ماي 1956 بعنابة، بداية من الساعة 21.00 ليلا.

وحسب ماورد في بيان موقع الفاف، فقد جاءت قائمة المنتخب الوطني على النحو التالي:

في حراسة المرمى: عابد سفيان، معاشو رضوان، بوعلام حمزة.

في الدفاع:رقيق محمد عماد، منزلة عبد القادر، حمرة عبد الرحيم، بوناصر عبد الصمد، نشاط جابري فارس.

وسط الميدان:زغاد ياسين، زنداوي محمد أيوب، سلاماني مهدي، بن زيد ناصر مروان، كروم محمد، زرمان إسلام، بن حوة أسامة، أيت الحاج محمد.

في الخط الهجومي:شكال عفاري الحاج، بوراس أكرم، جنيدي محمد، نايت سالم ماسينيسا، عويسي يوسف، مندر تومين، سرير بوعلام.