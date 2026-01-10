أيت نوري:”الحكم الرابع خاطبني بطريقة سيئة”

أعرب الظهير الأيسر للمنتخب الوطني، ريان آيت نوري، عن استيائه الكبير من التحكيم بعد مباراة المنتخب الوطني الجزائري ضد نيجيريا.

برسم ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

آيت نوري، أكد أن بعض القرارات أثرت سلبًا على مجريات اللقاء. كما أن الحكم كان يجب أن يحتسب ركلة جزاء للمنتخب الوطني خلال الشوط الأول بعد لمسة يد واضحة.

بالإضافة أن هناك عددًا كبيرًا جدًا من الأخطاء لم تُحتسب لصالح “الخضر”.

وأضاف اللاعب:”تحدثت فقط مع الحكم الرابع، وتكلم معي بطريقة سيئة جدًا”، في إشارة إلى شعوره بالإحباط من طريقة إدارة الحكم للمباراة والتعامل مع لاعبي المنتخبين.