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الرياضة

أيت نوري:” اللعب في “البريميرليغ” أمر لايصدق وأنا فخور بذلك”

بقلم فيصل زيان بوزيان
أيت نوري:” اللعب في “البريميرليغ” أمر لايصدق وأنا فخور بذلك”
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عبر الدولي الجزائري والظهير الأيسر لنادي ولفرهمبتون، ريان آيت نوري، عن سعادته باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصرح أيت نوري اليوم الإثنين، لشبكة بيين سبورت:”إنه أمر لايصدق فاللعب في أحد أعرق وأفضل الدوريات في العالم أمر رائع، فالمستوى هنا مرتفع ويتطلب بذل الكثير من المجهودات”.

وأضاف أيت نوري:”أشعر بالفخر اللعب في البريميرليغ فهذا حلم لكل لاعب في العالم، وفريقي قادر على تحقيق النتائج الجيدة، لأنه يمتلك لاعبين جيدين وسنتجاوز كل الصعاب”.

وختم لاعب الخضر أيت نوري:”أهم شيء أن مجموعتنا منسجمة، وسنعمل على تحقيق الفوز في اللقاءات القادمة”.

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