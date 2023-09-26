أيت نوري:” اللعب في “البريميرليغ” أمر لايصدق وأنا فخور بذلك”
عبر الدولي الجزائري والظهير الأيسر لنادي ولفرهمبتون، ريان آيت نوري، عن سعادته باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وصرح أيت نوري اليوم الإثنين، لشبكة بيين سبورت:”إنه أمر لايصدق فاللعب في أحد أعرق وأفضل الدوريات في العالم أمر رائع، فالمستوى هنا مرتفع ويتطلب بذل الكثير من المجهودات”.
وأضاف أيت نوري:”أشعر بالفخر اللعب في البريميرليغ فهذا حلم لكل لاعب في العالم، وفريقي قادر على تحقيق النتائج الجيدة، لأنه يمتلك لاعبين جيدين وسنتجاوز كل الصعاب”.
وختم لاعب الخضر أيت نوري:”أهم شيء أن مجموعتنا منسجمة، وسنعمل على تحقيق الفوز في اللقاءات القادمة”.
🟣🎤تصريح خاص | في تصريح خاص لـbeIN SPORTS أكد الدولي الجزائري 🇩🇿 ولاعب وولفرهامبتون ريان آيت نوري أنه سعيد بالتواجد في أحد أفضل الدوريات في العالم مشيرا إلى أنه يطمح رفقة فريقه لتحقيق الأفضل هذا الموسم pic.twitter.com/z1UUnSnktc
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) September 26, 2023