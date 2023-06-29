أيت نوري مرشح لمغادرة الولفز

كشف تقرير لموقع AFRICA FOOT UNITED، أمس الأربعاء، عن إقتراب الظهير الأيسر للمنتخب الوطني ونادي ولفرهمبتون الإنجليزي تغيير الأجواء خلال الميركاتو الحالي.

وحسب ذات المصدر، فإن مسؤولي فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي، إستفسروا عن وضعية اللاعب آيت نوري المرتبط مع فريقه الإنجليزي لغاية عام 2026، لإمكانية التعاقد معه.

يجدر الإشارة، شارك أيت نوري هذا الموسم في 21 مواجهة مع فريقه كإحتياطي، ومن المنتظر أن يغيير الأجواء للحصول على وقت أكثر للعب، خاصة وأن فريقه الولفز يمتلك 4 لاعبين في منصب لاعب الخضر.