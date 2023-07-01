آيت نوري يرفض عرضا خليجيا والولفز يحدد سعره

كشفت تقارير إعلامية فرنسية، صبيحة اليوم السبت، عن اقتراب مغادرة لاعب المنتخب الوطني ريان آيت نوري، صفوف فريقه ولفرهمبتون الإنجليزي خلال الميركاتو الحالي.

وحسب ما كشفه موقع “SPORTS ZONE”، عبر حسابه الرسمي على تويتر، فإن لاعب الخضر آيت نوري، اتفق مع إدارة فريقه ولفرهمبتون على المغادرة خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأضاف المصدر، أن إدارة الولفز حدّدت سعر 15 مليون أورو، مقابل الاستغناء عن خدمات ظهيرها الأيسر الدولي الجزائري آيت نوري.

كما أوضح ذات المصدر، أن لاعب الخضر آيت نوري، رفض عرضا من نادي الدحيل القطري، ويستهدف اللاعب العودة للدوري الفرنسي الموسم المقبل.

يجدر الإشارة، عانى لاعب المنتخب الوطني ريان آيت نوري، من التهميش طيلة الموسم المنقضي، من قِبل مدرب فريقه لوبيتيغي، ويطمح لتغيير الأجواء للحصول على أقصى قدر من دقائق اللعب.

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