أيت نوري يستعرض القميص الجديد للولفز

شارك اللاعب الدولي الجزائري، والظهير الأيسر لنادي ولفرهمبتون الإنجليزي، ريان أيت نوري، في إستعراض قميص ناديه الجديد الذي سيخوض به مباريات الموسم الجديد.

ونشر حساب نادي الولفز، اليوم الجمعة، عبر تويتر، صورا للاعبي الفريق بالقميص الجديد، يتقدمهم لاعب الخضر ريان آيت نوري.

يجدر الإشارة، ربطت العديد من التقارير، عن إقتراب اللاعب أيت نوري من مغادرة ناديه والعودة للدوري الفرنسي، لنيل أكبر فرص للمشاركة في المباريات من أجل العودة للمنتخب الوطني.