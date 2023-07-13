أيت نوري يقترب من العودة لـ”الليغ1″

كشفت تقارير إعلامية فرنسية. عن إقتراب الظهير الأيسر لنادي ولفرهمبتون الإنجليزي. والدولي الجزائري ريان أيت نوري. من العودة للدوري الفرنسي تحسبا للموسم المقبل.

وحسب ماكشفه تقرير حصري لموقع “10 Sport”، أمس الأربعاء، فإن اللاعب أيت نوري يتواجد ضمن إهتمامات العديد الأندية من الفرنسية والأوروبية.

وأوضح المصدر، أن نادي نيس يجري إتصالات مكثفة لحسم صفقة اللاعب أيت نوري خلال الميركاتو الحالي، ومن المنتظر أن يقدم عرض إعارة مع خيار الشراء لنادي الولفز.

ومن المتوقع أن يغيير اللاعب أيت نوري الأجواء، حتى يتمكن من العودة للمنافسة، خاصة وأن المنتخب الوطني مُقبل على خوض نهائيات كأس أمم إفريقيا.

يجدر الإشارة، غاب اللاعب أيت نوري عن آخر تربص للخضر، بسبب إفتقاده المنافسة في ناديه بسبب تهميش مدربه لوبيتيغي، منذ شهر مارس الفارط.