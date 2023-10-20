أيقونة الأغنية القبائلية شريف حماني في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله اليوم الجمعة المغني الجزائري شريف حماني عن عمر يناهز 67 سنة بباريس على اثر مرض عضال.

وسبق للمغني الذي ولد ببني دوالة (تيزي وزو) وأن أدى العديد من الأغاني بمختلف الطبوع.

ونجح المرحوم في مزج الفلكلور القبائلي مع الشعبي العاصمي مستحدثا طابعا موسيقيا جديدا، جعل منه موهبة فنية فريدة ضمن مشهد ثقافي يعج بالنجوم.

وتجدر الإشارة، إلى أن نجم الأغنية القبائلية اشتهر على الساحة الفنية الوطنية منذ الثمانينات خاصة بعد نجاح أغنيته “آ ثالا” (المنبع).