“أيقونة البحار”.. أكبر سفينة سياحية في العالم تنطلق في أول رحلة لها

بدأت أكبر سفينة سياحية في العالم، Icon of the Seas، رحلتها الأولى يوم أمس السبت، حيث غادرت ميناء ميامي.

وذكرت شبكة سي بي إس نيوز أن أيقونة البحار، المملوكة لشركة الرحلات البحرية رويال كاريبيان. تمتد لمسافة 1200 قدم تقريبًا، أو أكثر من 365 مترًا.

وتنقسم طوابقها العشرين إلى ثماني مناطق وبها سبعة حمامات سباحة وحلبة للتزلج على الجليد ومسرح وأكثر من 40 مطعمًا وصالة. يمكنها أيضًا نقل ما يصل إلى 7600 راكب بالإضافة إلى 2350 من أفراد الطاقم.

وقال جيسون ليبرتي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة رويال كاريبيان: “إن أيقونة البحار هي تتويج لأكثر من 50 عامًا من الحلم والابتكار”.

وتم الكشف عن السفينة لأول مرة للعالم في أكتوبر 2022، وحققت أكبر عدد من الحجوزات في يوم واحد.