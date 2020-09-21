أيقونة المالوف الجزائري حمدي بناني يوارى الثرى في عنابة

ووري جثمان عميد الأغنية المالوفية، الفنان القدير حمدي بناني، الثرى، بالمقبرة العائلية في سيدي عيسى بعنابة، بعد عصر اليوم الإثنين.

وانتقل حمدي بناني، إلى جوار ربه، صباح اليوم الإثنين، عن عمر ناهز الـ77 عاما، بمستشفى إبن سينا بعنابة، بعد تعرضه لوعكة صحية.

وكان صاحب الكمان الأبيض، يرقد في مصلحة العناية المركزة، منذ 14 يوما، حسب تصريحات نجله كمال بناني.

ولقب الفنان الراحل بـ”الملاك الأبيض”، نسبة إلى الكمان الأبيض الذي كان يرافقه دائما، وساهم طوال مسيرته الفنية في نشر الثقافة الجزائرية خصوصا من خلال مشاركاته في المحافل الدولية.

هذا وقدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعازيه الخالصة إلى عائلة الفنان حمدي بناني، بعد وفاته صباح اليوم الإثنين.

وكتب الرئيس تبون على حسابه الرسمي في تويتر: “بحزنٍ شديد، تلقيت نبأ وفاة الصديق والفنان القدير حمدي بناني الذي فقدت الساحة الفنية برحيله رجلا ملتزما، عرف كيف ينال احترام الجمهور بِفنه طيلة مسيرته، داخل وخارج الوطن”.