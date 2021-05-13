أيمن بن عبد الرحمان: يجب تسريع وتيرة رقمنة قطاع المالية

أكّد وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، على ضرورة تسريع وتيرة رقمنة القطاع.

ودعا الوزير الى التسريع في رقمنته بغية الارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها، وتحسين مناخ الاستثمار في البلاد.

وجاء هذا في رسالة تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك نشرت على الموقع الرسمي للوزارة.

وأعرب عن أمله في أن تتوج الجهود المبذولة والمثابرة المتواصلة والعزم الدائم على رفع التحديات الخاصة بقطاع الماليةـ بثمرات طيبة.

وأكد حرصه كل الحرص على تعزيز المكاسب المحققة في كافة مجالات الإصلاح الضريبي والميزانياتي والمالي.

وكذا مواصلة السعي إلى ترشيد الإنفاق العام وإضفاء الشفافية في مجال المالية العامة.

بالإضافة إلى المساهمة في تحسين مناخ الاستثمار والأعمال وتمويل الاقتصاد.

ولفت إلى العناية الخاصة التي يوليها لتسريع وتيرة رقمنة نشاطات المالية العامة والقطاع المصرفي والمالي.

وكذا قطاع التأمينات وأملاك الدولة بكل شعبها من منظور تحسين جودة الخدمة العامة التي يقدمها القطاع.

كما دعا إلى الحرص على الالتزام بالقواعد الصحية من أجل تجاوز الأزمة الصحية في أقرب الآجال.

وأعرب عن امتنانه لعمال المالية على مجهوداتهم للقيام، بالمهام الموكلة لهم، بالرغم من الصعوبات التي نجمت عن هذه الوضعية الاستثنائية.

وتعهد بالعمل بكل تفاني من أجل الرقي بظروف العمل للموظفين إلى المقام الذي يسموا بتطلعاتهم.