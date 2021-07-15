أيمن بن عبد الرحمان يرخص للوزراء التفويض بالأمضاء

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 54 مرسوم تنفيذي يتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم. وبمقتضى هذا المرسوم يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا، بموجب قرار، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة مدير، على الأقل، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية.

وأضاف ذات المرسوم أنه يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا، على الشكل نفسه، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة نائب مدير، على الأقل، توقيع الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات.

وكذا توقيع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية، باستثناء ما يتخذ في شكل قرار.

وأكد المرسوم على انه يجب أن يتضمن قرار التفويض إسم المفوض إليه وتعداد المواضيع التي يشملها التفويض. والتي لا يمكن أن تتجاوز الصلاحيات الموكلة إليه . وينـتهي الـتـفـويض تـلقائيـا بانتـهاء سـلـطـات المفوض أومهام المفوض إليه.