أيمن بن عبد الرحمان يستقبل وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية

استقبل الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أمس الخميس، وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية، شري.ف موراليدهاران. الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وحسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، شكّل اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول واقع وآفاق تعزيز العلاقات الجزائرية-الهندية. وتوطيد الشراكات القائمة بين البلدين، لاسيما في المجال الاقتصادي، وذلك بمناسبة الاستحقاقات الثنائية المقبلة.