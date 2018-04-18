أيمن..حلمه الوقوف على رجليه ومداعبه الكرة

يناشد الطفل محمد أيمن رضا من المقرية في حسين الداي بالعاصمة السلطات وذوي القلوب الرحيمة من أجل مساعدته في مرحلة التأهيل الحركي.

وقام أيمن صاحب 16 عام والمقعد بعملية جراحية ناحجة وعلى إثرها عاد الأمل بالوقوف على رجليه وإستجابته للعلاج كانت إيجابية.

الآن راح ينتقل إلى مرحلة التأهيل الحركي ولكن تكاليف العلاج لمدة 3 شهر حسب فاتورة المستشفي هي 405 مليون جزائري.

هذا المبلغ الضخم الذي لم يقدر على جمعه لأنه من عائلة معوزة وتملك حق العلاج .

الطفل أيمن من مناصرين الاوفياء لفريق” الملاحة” حسين داي حلم ديالو يوقف على رجليه ويداعب الكرة ويروح يشوف فريق القلب نصر حسين داي.

ماتخيلوش فرحة لي كانت بين عينيه نهار نجحت العملية أحلامو بزاف كبيرة 16 سنة وهو فوق كرسي متحرك مسكين صغرو قاع ماجوزوش كباقي الأطفال.