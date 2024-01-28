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أيمن رضا يتعرض للسرقة ويعرض مكافأة لمن يساعده

بقلم النهار أونلاين
أيمن رضا يتعرض للسرقة ويعرض مكافأة لمن يساعده
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أعلن الفنان السوري أيمن رضا، عن تعرض دراجته النارية للسرقة من مدخل البناء، عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وشارك أيمن متابعيه، مجموعة من الصور لدراجته النارية الشهيرة، التي غالباً ما ينشر صور وهو يقودها في شوارع العاصمة السورية دمشق.

وأرفقها بتعليق أكد من خلاله أنها سُرقت من مدخل البناء، وطلب من متابعيه مساعدته على إيجادها، كما عرض مكافأة لمن يجدها.

وكتب أيمن رضا في تعليقه: ” اليوم تمت سرقة موتوري من العدوي من داخل البناية. أرجو مِن مَن يعرف شيئاً عنه إخباري وله مكافأة”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصور، وتمنوا لأيمن أن تعود له دراجته النارية، وأن يتم إلقاء القبض على السارق.

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