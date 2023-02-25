أيمن زيدان بعد وفاة أخيه: رحيلك جرح لا أدري متى يندمل

نعى النجم السوري أيمن زيدان، شقيقه شادي، والذي توفي أمس الجمعة، إثر تعرضه لجلطة دماغية أدت إلى دخوله في غيبوبة.

وكتب أيمن زيدان عبر حسابه الخاص على فيسبوك: “شادي …ياخفقة قلبي الذي أنهكه الحزن .. رحيلك جرح لا أدري متى يندمل ..تغمدك الله بواسع رحمته ..”.

وكان أيمن زيدان، قد سبق ونشر اليوم عبر صفحته الخاصة على إنستغرام ناعياً أخاه شادي دون أن يترك أي تعليق على المنشور.

وأعلنت أسرة الراحل شادي زيدان عن موعد ومكان تشييع جنازته، والذي سيكون صباح يوم السبت. إذ يصلي عليه عقب صلاة الظهر في جامع النور- الرحيبة ثم يوارى الثرى في مقبرة الرحيبة.

وشادي زيدان من مواليد عام 1974 وهو شقيق الممثل أيمن زيدان، وقد شارك شادي في العديد من الأعمال التليفزيونية الناجحة.