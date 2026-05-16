أيمن طويري وصيفا لبطل إفريقيا في رفع الأثقال

نجح الرباع الجزائري، أمين طويري، في الصعود إلى منصات التتويج في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال الجارية وقائعها إلى جانب بطولة البحر المتوسط لرفع الأثقال، بمدينة الاسماعيلية المصرية، خلال الفترة من 10 إلى 17 ماي الجاري.

وحصد البطل الجزائري لقب “وصيف بطل إفريقيا” لوزن 110 كلغ، بمجموع قدره 375 كلغ. في انجاز مميز على الصعيد القاري.

وافتك أمين طويري، برونزية في حركة الخطف بـ 165 كلغ. وفضية في حركة النثر بـ 210 كلغ، وفضية في المجموع بـ 375 كلغ.