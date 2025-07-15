أيمن لقجع ينضم رسميًا إلى وفاق سطيف

أعلن نادي وفاق سطيف رسميًا عن تعاقده مع اللاعب أيمن لقجع، في صفقة انتقال حر، بعد أن فسخ عقده مؤخرًا مع نادي الصفاء اللبناني في إطار تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

ويأتي انضمام لقجع إلى صفوف النسر السطايفي ضمن مساعي الإدارة الجديدة لبناء فريق تنافسي قادر على استعادة بريق النادي والعودة إلى الواجهة محليًا وقاريًا، خاصة بعد التغييرات التي مست العارضة الفنية والتعداد تحضيرًا للموسم الكروي.

ويملك أيمن لقجع تجربة مميزة في البطولة الجزائرية، حيث سبق له أن حمل ألوان عدة أندية معروفة، أبرزها شباب قسنطينة، اتحاد الحراش، ونصر حسين داي ونجم مقرة، حيث تألق بشكل لافت خلال فترة لعبه مع “السياسي”، وهو ما جعله يخوض أول تجربة احترافية له خارج الجزائر عبر بوابة الدوري اللبناني.

وفي تجربته مع الصفاء اللبناني، قدّم لقجع مستويات محترمة، إلا أن ظروفًا تعاقدية حالت دون استمراره هناك، ليعود إلى الجزائر بحثًا عن مشروع طموح، وهو ما وجده في وفاق سطيف، الذي فتح له أبواب العودة إلى البطولة الوطنية من بوابة نادٍ كبير وعريق.