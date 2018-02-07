أيمن وأسامة يتيمان تأجل تحقق حلمهما في مسكن يأويهما!

يعيش الشقيقين أسامة وأيمن مولاي في ظروف اجتماعية صعبة كونهما يتيما الأبوين ومقبلان على التشرد في حال عدم تكفل السلطات بوضعيتهما.

ويُقيم الشقيقان منذ مدة بمسكن إحدى المُحسينات بحي 150 مسكن بتيبازة لكنها ألزمتهم برتكه مباشرة بعد صدور قائمة الإستفادة من السكن.

وحسب ما إستقيناه فإن الشقيقان لديهما ملف طلب سكن على مستوى البلدية منذ 2006 كان على إسم الوالدة، ثم تم استبداله على إسم الإبن أسامة.

ويناشد الأخوين اليتيمين السلطات للنظر في وضعيتهم ومنحهم سكن خاص ليتجنبا التشرد في الشارع خصوصا وأنهما بدون عمل أو راتب.