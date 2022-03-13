أيمن يظهر في فيديو جديد من فرنسا بعد حادثة سفره متخفيا في الطائرة

ظهر الشاب الذي سافر إلى فرنسا متخفيا في أسفل الطائرة التابعة للخطوط الجوية الجزائرية من مطار قسنطينة، في فيديو جديد. اليوم الأحد.

هذه المرة ظهر الطفل أيمن في فيديو جديد لكي يؤكد أنه لا يزال متواجدا في فرنسا. وأنه بخير، الفيديو نشرته احدى الصفحات على الفايسبوك المهتمة بشؤون الجالية الجزائرية في فرنسا.

وكان الطفل أيمن قد اثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفيديو الذي ظهر فيه وهو متخفي في اسفل الطائرة لدى وصوله إلى فرنسا.

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