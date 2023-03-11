أيندهوفن يزاحم فينورد على ضم زروقي

وضعت إدارة نادي بي اس في أيندهوفن الهولندي، اسم الدولي الجزائري، رامز زروقي، على رأس أولوياتها. تحسبا لتدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكر موقع “تفينتي فان” المهتم بأخبار نادي تفينتي، نقلا عن موقع “تيلغراف” الهولندي، بأن أيندهوفن، يفكر في التعاقد مع عدد من لاعبي الدوري الهولندي الصيف المقبل، وعلى رأسهم رامز زروقي.

ونقل المصدر ذاته، تصريحات للصحفي الهولندي الشهير، جيروين كابتيجنز، لموقع “تيلغراف” قال فيها إن أيندهوفن، يعيش أزمة مالية خانقة، الأمر الذي يجعله يتخلى عن الأسماء الأجنية ويحول تركيزه لنجوم الدوري المحلي.

جدير بالذكر، أن زروقي، يعتبر هدفا رئيسيا لنادي فينورد الهولندي، الذي أراد التعاقد معه في 3 مناسبات متتالية، إلا أن مسؤولي تفينتي رفضوا التخلي عن متوسط ميدان الخضر.