أين أنت أيها الشهم الأمين

عودة إلى وسط البلاد، ونعرفكم من هناك على امرأة طيبة القلب، تبلغ من العمر 46 سنة، مطلقة بدون أولاد، تشغل منصبا مرموقا في قطاع جد حساس، إنسانة لا تفارق الابتسامة محياها بالرغم من الأحزان التي رُسمت في قلبها، تبدو أقلّ من سها بكثير، وفي البيت هي سيدة من الطراز الرفيع.

تتمنى أن تحقق الاستقرار الجميل إلى جانب زوج يتفهمها ويكون لها الرفيق الأمين، شريكا يمنحها الحب والود الكبير، تفضله من إحدى ولايا ت الوسط الجزائري، بسبب ظروف عملها، سنه لا يتجاوز 65 سنة، تقبله مطلقا أو أرملا بأولاد كبار، عاملا مستقرا، وحبذا لو يكون لديه مسكن خاص.

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3800.3801.3802

الرقم السري:

135793

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