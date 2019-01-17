«أيها الأولياء.. احذروا من تطبيق يعرض أبناءكم إلى الخطر والإبتـزاز» !

وزارة التربية تأمر المفتشين والمديرين برفع درجات التوعية والتحسيس

وزارة البريد أبلغت وزارة التربية بأن عدد المشتركين في تطبيق «تيك توك» بلغ مستويات قياسية

حذرت وزارة التربية الوطنية من تطبيق «تيك توك» الذي انتشر في الآونة الأخيرة في المؤسسات التربوية، خاصة في الطورين المتوسط والثانوي، وطالبت المفتشين والمديرين برفع درجة التوعية والتحسيس من هذا التطبيق «غير الأخلاقي» الذي يهدد حسب الوزارة حرمة المؤسسة التربوية.

وجه الأمين العام لوزارة التربية مراسلة إلى مديري المؤسسات التربوية في الطورين المتوسط والثانوي، وإلى المفتشين في الطور الابتدائي، لرفع درجة التأهب ومنع التلاميذ من استغلال تطبيق «تيك توك» الذي بات يشكل خطرا على التلاميذ خاصة المراهقين منهم.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن هذه المراسلة جاءت بناءً على مراسلة من وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال، التي أعلمت وزارة التربية بأن مشاركة التلاميذ في هذا التطبيق بلغ أرقاما قياسية.

كما دعتها إلى رفع درجة التوعية لتخفيض هذه النسبة ووقف استغلال هذا التطبيق الذي لا يخدم المدرسة الجزائرية.

وجاء في المراسلة «في إطار الوقاية من المخاطر التي تنجر عن استعمال السيء لشبكات التواصل الاجتماعي، لاسيما تطبيق TIK TOK، والذي هو عبارة عن منصة إعلامية اجتماعية على شاكلة المنصات المعروفة بشكل واسع كـ «الفايسبوك والتويتر والأنستغرام»، التي تشكل خطرا محدقا خاصة على فئة القصر.

فإن هذه المنصة تسمح بتقاسم العروض الفنية من أغاني رقص تهريج وتقليد وتحدي، والتي تكون في شكل مقاطع فيديو قصيرة المدة، مما يترتب عنه العديد من المخاطر بسبب التحديات المقترحة».

وحذرت وزارة التربية من خلال التعليمة من التحديات المقترحة من قبل مستخدمين آخرين للتطبيق، والتي هي في معظم الأحيان غير معروفة بالنسبة للبعض، وقد تعرض حياتهم للخطر.

كـما حذرت من المواقف غير الأخلاقية وغير اللائقة التي تُعرض القصر والشباب للابتزاز والاستغلال من طرف المنحرفين والمستدرجين.

وأكدت الوزارة في ذات التعليمة، أن وقاية فئة القصر والشباب من مستعملي هذه التطبيقات لن يأتي إلا عن طريق تحسيسهم وتحسيس أوليائهم بالمخاطر التي تنجم عن الاستعمال غير الصحيح لتكنولوجيات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي.

وطالبت الوزارة من خلال ذات التعليمة بضرورة نشر دليل الممارسات الصحيحة لاستعمال شبكات التوصل الاجتماعي، قصد نشره وتوزيعه على نطاق واسع في الوسطين المدرسي والعائلي.