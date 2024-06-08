أيها المترشح للبكالوريا إليك هذه الأدعية

هو عبادة يحبها الله، لما فيها من تضرع وافتقار إلى رحمته التي وسعت الكون، الدعاء قادر على تغيير العديد من الأشياء، والإلحاح فيه مع اليقين بالله في الاستجابة قد يغير القدر.

وهذا ما جعلنا اليوم نختار لكم أدعية التزموا بها من الليلة إلى غاية نهاية آخر امتحان، والنصر سيكون من نصيبكم إن شاء الله:

دعاء ليلة الامتحان

اللهم يا من قلت وقولك الحق (وَعَلَّمناهُ مِن لَدُنّا عِلمًا)، ارزقني من لدنك علماً يقربني إليك. واجعلني من عبادك المتقين، وعلمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني. وزدني علماً وعملاً وفقهاً وإخلاصاً في الدين، اللهم إني استودعتك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت. فرده إلي عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

دعاء التوجه للامتحان

اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجى إلا إليك.

دعاء عند دخول قاعة الامتحان

ربّ أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً.

دعاء قبل حل الامتحان

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي، يا قيوم برحمتك استغيث. ربّ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الفتّاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً يا أرحم الراحمين.

دعاء عند النسيان في الامتحان

اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع بيني وبين ضالتي.

دعاء عند نهاية الامتحان

الحمد الله الّذي هدانا لهذا، وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله ربّ العالمين.