أيوب عزي يجدد عقده مع أم صلال

أعلنت إدارة نادي أم صلال القطري، عن تجديدها عقد اللاعب الجزائري أيوب عزي ضمن الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشف إدارة أم صلال، اليوم الأربعاء، عن إمضاء أيوب عزي، على عقده الجديد مع الفريق، والذي يمتد لسنتين.

ويأتي تجديد اللاعب السابق للعميد، لعقده، بعد اقتناع مسؤولي أم صلال بمردوده، في الـ6 أشهر الأولى له مع النادي.

يذكر أن أيوب عزي، انضم لأم صلال، شهر جانفي الماضي، لمدة 6 أشهر، قادما من مولودية الجزائر، ليجدد اليوم عقده لمدة سنتين.