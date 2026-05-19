أيوب غزالة يخضع لعملية جراحية

كشفت إدارة مولودية الجزائر، بأن لاعبها أيوب غزالة، سيجري عملية جراحية، بسب معاناته من إصابة.

ونشرت إدارة مولودية الجزائر، اليوم الثلاثاء، بيان، كشفت فيه بأن اللاعب غزالة، سيخضع صباح غد الأربعاء لعملية جراحية. بسبب معاناته من اصابة على مستوى مفصل الكتف.

وأوضحت إدارة العميد، بأن الطاقم الطبي، فضل إجراء العملية الجراحية حاليا، من أجل أن يكون أيوب غزالة، في كامل جاهزيته مع بداية الموسم القادم.

وفي الختام، أبدى مسؤولي إدارة مولودية الجزائر، تمنياتهم بالشفاء العاجل لأيوب غزالة، والعودة سريعا إلى الميادين.