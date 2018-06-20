أيّام ثقافية أذربيجانية بالجزائر لإبراز التنوّع الثقافي

‏اتّفق وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، ووزير الثقافة والسياحة الأذربيجاني “أبو الفاز قراييف” على تنظيم أيّام ثقافية أذربيجانية بالجزائر.

حيث ستبرز التنوع الثقافي للبلد وتمكّن الشعب الجزائري من التعرّف على ثقافة هذا البلد العريق.

وخلال المحادثات التي جرت بينه وبين وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، ثمّن وزير الثقافة الأذربيجاني مشاركة الجزائر في فعاليات تظاهرة “نخشيفان عاصمة الثقافة الإسلامية 2018”.

خاصّة وأنّها تتزامن مع مئوية تأسيس جمهورية أذربيجان منذ 1918.

في هذا الصدد، اتّفق الطرفان على ضرورة تعزيز التعاون الثقافي وإرسائه بين البلدين الذين يتميزان بتاريخ عريق.

من جهته أشاد ميهوبي بجمال أذربيجان من خلال النجاح الذي حققته في الحفاظ على تراثها القديم من جهة.

ومواكبة العصر بتشييد عمران حديث وفاخر من جهة أخرى.