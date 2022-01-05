قناة النهار أًصحاب السوابق العدلية..رحلة البحث عن الرزق الحلال بقلم قناة النهار نشر في 05 جانفي 2022 - 10:55 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 8 0 أًصحاب السوابق العدلية رحلة البحث عن الرزق الحلال إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور كما طالع أيضا: سيد أحمد..قصة عامل يعطي مثلا للشباب في كسب الرزق الحلال رابط دائم : https://nhar.tv/jI3UE اقرأ أيضا تفكيك شبكة وطنية مختصة في سرقة السيارات وتهريبها أخبار الجزائر 15 ديسمبر عامين حبسا نافذا لعاق طرد والدته وهددها بالذبح! الوطني 21 ديسمبر