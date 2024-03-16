أٌقصي من كأس الإتحاد.. آيت نوري هداف ومُمرر حاسم أمام كوفنتري سيتي

بصم ظهير المنتخب الوطني ونادي ولفرهمبتون الإنجليزي، ريان آيت نوري، اليوم السبت، على مستويات جد راقية خلال مواجهة فريقه أمام كوفنتري سيتي، برسم مواجهة ربع نهائي كأس الاتحاد الانجليزي.

وشارك آيت نوري كأساسي في هذه المواجهة، ونال البطاقة الصفراء في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول.

وسجل آيت نوري هدف تعديل النتيجة الأول لصالح فريقه في الدقيقة 83 من عمر الشوط الثاني، وبصم على تمريرة الهدف الثاني لصالح فريقه في الدقيقة 88.

وانتهت المواجهة بفوز نادي كوفنتري سيتي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، وإقصاء لاعب الخضر رفقة الولفز من منافسة كأس الإتحاد، من دور الربع نهائي.