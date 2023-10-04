أُحد السعودي يشيد بتألق بودبوز

أشاد نادي أُحد السعودي، بفنيات لاعبه الدولي الجزائري، رياض بودبوز، عقب الفوز أمس الثلاثاء، أمام الضيف الجندل، ضمن الجولة الـ 7 من دوري “يلو”.

وساهم لاعب الخضر، رفقة مواطناه عريبي وبلقبلة، في تحقيق انتصار كبير، استقر على رباعية نظيفة، وضع به أحد. حدا لسلسلة من النتائج السلبية استمرت لـ 6 جولات كاملة.

ونشر حساب أُحد على منصة “تويتر” اليوم الأربعاء، صورتين لبودبوز. من مباراة أمس أمام الضيف نادي الجندل، وأرفقها بعبارة “الموسيقار”.

للإشارة، فإن بودبوز، التحق الصائفة الماضية بنادي أُحد، بعدما قرر ناديه السابق الأهلي السعودي، التخلص منه، بالرغم من أنه كان أحد مهندسي عودة الفريق إلى دوري “روشن”.