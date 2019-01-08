“أُحد” يكشف تفاصيل عقد “مجاني”

كشف رئيس نادي “أُحد”، سعود الحربي، تفاصيل جديدة بخصوص تعاقده مع الدولي الجزائري، كارل مجاني، مع إفتتاح الميركاتو الشتوي الجاري.

وأوضح الرجل الأول في “الجوهرة الصفراء”، بأن الإرتباط مع القائد السابق للمنتخب الوطني، سيكون لمدة لا تتجاوز الستة أشهر فقط.

وألمح “الحربي”، لإتخاذ إدارته للحذر عند إلتزامها مع الوافد من “سيفساس سبور” لفترة طويلة، لغاية الوقوف على تأقلمه مع أجواء المملكة.

ويُعتبر خيار السعوديين منطقيا، كون خريج مدرسة “سانت إيتيان” مُتقدم في السن، ولا يوجد أي ضمان بتقديمه للإضافة المرجوة مُباشرة.