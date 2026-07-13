أُخمد منها 43 حريقا.. إندلاع 69 حريقاً عبر الوطن اليوم

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الوضعية المتعلقة بحرائق الغابات والأدغال والأحراش والمحاصيل الزراعية وواحات النخيل، اليوم الإثنين، إلى غاية الساعة الرابعة بعد الزوال.

وحسب بيان للمديرية، فقد بلغ إجمالي عدد الحرائق المسجلة 69 حريقا، أُخمد منها 43 حريقا.

فيما تتواصل جهود إطفاء 26 حريقا عبر ولايات باتنة (01)، وبجاية (03)، والبويرة (01)، وتلمسان (01)، وتيزي وزو (01)، والجلفة (01). وجيجل (01)، وسطيف (02)، وسعيدة (01)، وسيدي بلعباس (01). وقالمة (02)، والمدية (04)، وخنشلة (01)، وسوق أهراس (01)، وميلة (03).

ووأشار البيان، إلى أهم الحرائق التي تم تسجيها، منها حريق غابة بولاية ميلة، ببلدية حمالة. حيث تم تجنيد 22 شاحنة إطفاء، وطائرة BE200، و4 مروحيات من نوع Mi-26.

وكذا حريق أدغال وأحراش ببلدية بني ورتيلان، بولاية سطيف، على الحدود مع ولاية بجاية. حيث تم تجنيد 16 شاحنة إطفاء و3 طائرات من نوع AT-802.

وحريق غابة بولاية بجاية، ببلدية بني معاش، حيث تم تجنيد 26 شاحنة إطفاء 06 طائرات من نوع AT-802. وحريق غابة ببلدية مولاي العربي، في سعيدة، حيث تم تجنيد 22 شاحنة إطفاء.

وكذا حريق غابة بولاية البويرة، في دائرة الهاشمية، حيث تم تجنيد 15 شاحنة إطفاء و3 طائرات من نوع AT-802. وحريق غابة بولاية سيدي بلعباس، فيدائرة مرين، حيث تم تجنيد 21 شاحنة إطفاء.